Лидер социалистов Игорь Додон прокомментировал заявление экс-посла Молдовы в Бухаресте Михая Грибинчи, который сказал, что в случае атаки России на Украину румынские войска по приглашению правительства или президента Майи Санду должны защитить территорию бывшей Бессарабии.

«Это означает захват независимого государства Молдова. Такие заявления не появляются случайно, возможно, есть указания. Те, кто строит такие планы, должен учитывать несколько элементов. У нас есть Гагаузия и закон о ее статусе, где указано, что если Молдова теряет суверенитет, то Гагаузия имеет право на самоопределение. Есть северные районы, которые тоже не согласятся. Делать такие заявления означает призывать к войне, которая не пойдёт на пользу Молдове», – сказал Игорь Додон.

Он пояснил, что Молдова – нейтральное государство и страна должна сохранить этот статус.

«Мы видим, что НАТО демонстрирует мускулы в Румынии, видим, что происходит в Украине. В такой ситуации мы не должны идти на поводу у кого-то. Когда сильные борются, мы не должны вмешиваться. К сожалению, кажется, что нынешнее руководство идёт по другому пути, хочет быть на стороне Запада в борьбе с Россией. Это приведёт к большим потерям для Молдовы», – добавил Додон.