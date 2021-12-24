Премьер Наталья Гаврилица заявила, что зарплаты в 16 тыс. леев ей не хватает, поскольку реальные расходы выше и ей приходится жить за счёт сбережений. Об этом она заявила в ходе передачи на частном телеканале.

«У меня есть сбережения, как и многих, у кого есть смелость поступить на госслужбу. Живу за счёт сбережений. Я увлечена госслужбой и если вы посмотрите в мое резюме, увидите, что во время работы за границей я откладывала, затем возвращалась на госслужбу. Затем, когда средства заканчивались, снова уезжала», – сказала Гаврилица.