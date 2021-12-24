Пятница, 24 декабря 2021, 23:18

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Премьер Молдовы Наталья Гаврилица живет не только на зарплату

Премьер Молдовы Наталья Гаврилица живет не только на зарплату
24 декабря
14:05 2021
Версия для печати

Премьер Наталья Гаврилица заявила, что зарплаты в 16 тыс. леев ей не хватает, поскольку реальные расходы выше и ей приходится жить за счёт сбережений. Об этом она заявила в ходе передачи на частном телеканале.

«У меня есть сбережения, как и многих, у кого есть смелость поступить на госслужбу. Живу за счёт сбережений. Я увлечена госслужбой и если вы посмотрите в мое резюме, увидите, что во время работы за границей я откладывала, затем возвращалась на госслужбу. Затем, когда средства заканчивались, снова уезжала», – сказала Гаврилица.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,83+0,07%
EUR20,19+0,01%
GBP23,89–0,02%
UAH0,66+0,16%
RON4,080,00%
RUB0,24–0,30%

Курсы валют в MDL на 24.12.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд