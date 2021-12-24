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Газета "Кишиневские новости"

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Советники города Резина требуют отозвать скандальный законопроект

Советники города Резина требуют отозвать скандальный законопроект
24 декабря
14:05 2021
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Районные советники Резины выразили несогласие с законопроектом, одобренном в первом чтении депутатами ПДС, который позволяет сжигать покрышки на цементном заводе. В открытом письме руководству страны они требуют не одобрять данную законодательную инициативу.

«Это абсолютно ошибочный путь, выбранный руководством страны. В любой стране, где соблюдаются права человека, законодатели перед принятием решения должны консультироваться с гражданами, анализировать социальное, экономическое и экологическое влияние», – говорится в заявлении.

Авторы документа обращают внимание на то, что сжигание покрышек приведёт к вредным выбросам химических веществ.

Местные избранники напомнили об инциденте 16 января 2008 года, когда в регионе выпал снег оранжевого цвета, а у людей начались проблемы с дыханием.

Советники требуют отозвать законопроект из парламента. В случае отказа депутатов, они намерены обратиться к президенту с предложением не промульгировать документ.

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