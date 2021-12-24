Нынешняя власть ответит перед законом рано или поздно за 1,4 млрд. леев, изъятых из бюджета в пользу компании Еnergocom. Об этом заявил экс-президент Молдовы Игорь Додон.

«Спустя несколько лет подозреваемыми будут все, начиная от президента и заканчивая вице- премьером, представители «Энергокома», подписавшие документы, и Агентство публичной собственности. Все они будут подозреваемыми. Когда приходят правые, зелёные или желтые – всегда одно и то же. Начинают заниматься тем, что лучше всего умеют. Тогда украли миллиард, сегодня происходит практически то же самое. За то, что случилось с природным газом, когда Молдова лишилась нескольких миллиардов леев, кто-то должен ответить», – сказал Додон.

Ранее глава Минфина признал, что Молдова лишилась 4 млрд. леев и эта сумма не окончательная.