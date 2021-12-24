ПДС и президент Майя Санду скандальным удвоением зарплат попытались на самом деле вернуть долг за счет бюджета судьям Конституционного суда. Об этом сообщил почетный председатель ПСРМ Игорь Додон в эфире NTV Moldova.

«Это обязательство ПДС перед КС, так как судьи обеспечили несколько решений, требуемых президентом и правящей партией. Чего стоит только решение распустить парламент. Об этом повышении хорошо знали все три ветви власти. Я думаю, они надеялись, что никто не заметит и не будет скандала», – сказал Додон.

Напомним, что депутаты ПДС проголосовали за удвоение зарплат судей КС до 80 тыс. леев. Под давлением общества президент Санду, испугавшись, не промульгировала закон. Однако власти заявили, что реализуют свои планы в 2022 г.