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Газета "Кишиневские новости"

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У Майи Санду есть шанс договориться с РФ о более низкой цене на газ

У Майи Санду есть шанс договориться с РФ о более низкой цене на газ
24 декабря
12:35 2021
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Об этом в эфире телеканала NTV Moldova заявил экс- президент Игорь Додон.

«Во вторник, 28 декабря, Владимир Путин приглашает всех глав государств СНГ на неформальной саммит, туда не могут поехать премьеры. Это отличная возможность обсуждений с главами государств. Было бы большой ошибкой, если президент не поедет. Я призываю оставить эмоции и поехать на саммит. Корона не упадёт», – сказал Додон.

Он уточнил, что новое подорожание неизбежно из – за роста цен на газ до 2000 долларов за тыс.куб.метров.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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