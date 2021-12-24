Об этом в эфире телеканала NTV Moldova заявил экс- президент Игорь Додон.

«Во вторник, 28 декабря, Владимир Путин приглашает всех глав государств СНГ на неформальной саммит, туда не могут поехать премьеры. Это отличная возможность обсуждений с главами государств. Было бы большой ошибкой, если президент не поедет. Я призываю оставить эмоции и поехать на саммит. Корона не упадёт», – сказал Додон.

Он уточнил, что новое подорожание неизбежно из – за роста цен на газ до 2000 долларов за тыс.куб.метров.