Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 декабря 359490 излечившихся
23 декабря
19:25 2021
На сегодняшний день в стране 359490 человек прошли лечение и 9575 умерли от инфекции COVID-19.
На 23 декабря в Молдове подтверждены 373752 случая заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 2239 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 9961 человек находится под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 879 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 138 в крайне тяжелом состоянии(22 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).