На сегодняшний день в стране 359490 человек прошли лечение и 9575 умерли от инфекции COVID-19.

На 23 декабря в Молдове подтверждены 373752 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2239 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 9961 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 879 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 138 в крайне тяжелом состоянии(22 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).