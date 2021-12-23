Почетный председатель ПСРМ Игорь Додон поздравил жителей Гагаузии с праздником и пожелал им мира и процветания.

«Сегодня мы отмечаем день создания Гагаузской автономии в составе Республики Молдова. 27 лет назад, 23 декабря 1994 года, парламент Молдовы принял Закон «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери)». Таким образом, впервые на территории бывшего Советского Союза был урегулирован национальный конфликт. Это стало возможным тогда, когда к власти в Молдове пришло мудрое и ответственное руководство, настроенное решать проблемы путём диалога, а не конфронтации.

Уже на протяжении более четверти века гагаузы считают единую Молдову своей Родиной. Жители Гагаузии – в большей степени патриоты Молдовы, чем многие жители центра страны, и тем более чем нынешняя власть.

Уверен, что гагаузы до конца будут отстаивать независимость и нейтралитет Молдовы, они никогда не примут ликвидацию молдавской государственности и вступление в НАТО. Гагаузы никогда не допустят разрыва с Россией – главным стратегическим партнёром Молдовы. Вместе с тем, я убеждён, что Закон об особом статусе Гагаузии, принятый 23 декабря 1994 года, должен выполняться в полном объёме.

Искренне желаю жителям Гагаузии мира и процветания в нашем общем доме – единой и независимой Республике Молдова», – написал в соцсетях в связи с событием Игорь Додон.