Четверг, 23 декабря 2021, 22:25

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Кто стоит за Шором, подозреваемым в причастности к краже 1$ млрд

Кто стоит за Шором, подозреваемым в причастности к краже 1$ млрд
23 декабря
15:46 2021
Версия для печати

Депутат от Блока коммунистов и социалистов Василий Боля выступил на заседании парламента 23 декабря во время обсуждения проектов о лишении Илана Шора депутатской неприкосновенности.

Он обратил внимание на избирательность правосудия новых властей и фиктивность парламентских слушаний, так как основные участники этого преступления остаются безнаказанными.

«Действия каждого, кто сыграл свою роль в этих преступлениях: кто участвовал, голосовал, знал об этом – должны получить юридическую оценку. Все они должны ответить перед законом», – подчеркнул депутат.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,83+0,07%
EUR20,21+0,19%
GBP23,92+0,57%
UAH0,65+0,15%
RON4,08+0,22%
RUB0,24+0,52%

Курсы валют в MDL на 23.12.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд