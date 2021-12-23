Депутат от Блока коммунистов и социалистов Василий Боля выступил на заседании парламента 23 декабря во время обсуждения проектов о лишении Илана Шора депутатской неприкосновенности.

Он обратил внимание на избирательность правосудия новых властей и фиктивность парламентских слушаний, так как основные участники этого преступления остаются безнаказанными.

«Действия каждого, кто сыграл свою роль в этих преступлениях: кто участвовал, голосовал, знал об этом – должны получить юридическую оценку. Все они должны ответить перед законом», – подчеркнул депутат.