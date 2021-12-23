За 4 месяца парламент превратился в сумасшедший дом, где пациенты вместо того, чтобы лечиться, критикуют врачей, принимают законы и борются с коррупцией, так начал свою речь депутат от фракции Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя в парламенте 23 декабря во время обсуждения проектов о лишении Илана Шора депутатской неприкосновенности.

Богдан Цырдя отметил, что в результате деятельности генпрокурора Робу, который сегодня пришел в парламент, Плахотнюк, Яралов, Филат, Лянкэ, Филип, Габурич – все, кого подозревают в причастности к краже миллиарда, находятся на свободе, а генпрокурор Стояногло, который расследовал эти дела, – под арестом.

«Я понимаю, что Филата нельзя арестовать – он был вашим начальником в ЛДПМ, даже Лянкэ – он был главой вашего правительства, и даже Габурича – он был не только главой правительства, но и спонсором президентских выборов 2020 года вместе с компанией BEMOL», – сказал Богдан Цырдя, обращаясь к депутатам ПДС.

Депутат назвал ситуацию абсурдом: «Я действительно не знаю, за кого голосовать. За Шора, которого вы обвиняете в краже миллиарда, или за Санду, проголосовавшую за то, чтобы этот миллиард оказался в банках Шора, а затем в карманах Плахотнюка.

Я считаю, что и Шор, и Санду – это «хорошие люди», учитывая, что Санду летала в Доху в 2012 году на самолете Шора, получила финансирование в размере 300 тысяч леев в 2016 году от Шора, проголосовала за то, чтобы миллиард оказался в банках Шора, подписала с Шором в августе 2020 года отставку правительства Кику. А я, критиковавший все это, – плохой человек!».