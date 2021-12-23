23 декабря, в день 27-й годовщины создания Гагузской автономии, депутат от фракции Блока коммунистов и социалистов Федор Гагауз призвал политический класс «уважать статус автономии, ценить мудрое решение тогдашнего молдавского и гагаузского руководства, которое позволило сохранить мир и создать условия для развития нашей страны».

Депутат также обратился к парламенту с призывом «поддержать создание законодательства нашей страны, направленное на формирование полноценной и функциональной автономии. А для этого необходимо основные полномочия Гагаузии закрепить в Конституции, принять и другие документы, как того требуют эксперты, в том числе Венецианской комиссии».