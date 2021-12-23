Четверг, 23 декабря 2021, 22:25

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Полномочия Гагаузской автономии предложили закрепить в Конституции

Полномочия Гагаузской автономии предложили закрепить в Конституции
23 декабря
15:45 2021
Версия для печати

23 декабря, в день 27-й годовщины создания Гагузской автономии, депутат от фракции Блока коммунистов и социалистов Федор Гагауз призвал политический класс «уважать статус автономии, ценить мудрое решение тогдашнего молдавского и гагаузского руководства, которое позволило сохранить мир и создать условия для развития нашей страны».

Депутат также обратился к парламенту с призывом «поддержать создание законодательства нашей страны, направленное на формирование полноценной и функциональной автономии. А для этого необходимо основные полномочия Гагаузии закрепить в Конституции, принять и другие документы, как того требуют эксперты, в том числе Венецианской комиссии».

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,83+0,07%
EUR20,21+0,19%
GBP23,92+0,57%
UAH0,65+0,15%
RON4,08+0,22%
RUB0,24+0,52%

Курсы валют в MDL на 23.12.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд