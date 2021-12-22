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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 декабря 359910 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 декабря 359910 излечившихся
22 декабря
21:00 2021
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На сегодняшний день в стране 359910 человек прошли лечение и 9557 умерли от инфекции COVID-19.    

На 22 декабря в Молдове подтверждены  373373 случая заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 2256 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 9358 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 905 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 146 в крайне тяжелом состоянии(23 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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