На сегодняшний день в стране 359910 человек прошли лечение и 9557 умерли от инфекции COVID-19.

На 22 декабря в Молдове подтверждены 373373 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2256 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 9358 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 905 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 146 в крайне тяжелом состоянии(23 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).