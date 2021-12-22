Вакцинация граждан просроченными препаратами должна стать предметом расследования органов уголовного преследования, заявил вице-председатель парламента Влад Батрынча в ходе передачи на телеканале Primul in Moldova.

«Здесь должны высказаться компетентные органы, потому что если это произошло бы в другой стране, были бы возбуждёны уголовные дела. Почему молчит прокуратура? Потому что она и другие органы заняты выполнением политических указаний. Президент приказала им найти внутреннего врага, показать, что кто-то виноват. Они не должны заниматься Додоном, а скандалом с просроченными вакцинами. Но для этих ведомств проще объявить «охоту на ведьм» и показать, что кто-то виноват во всех проблемах общества. Скандал с вакцинами, скандал с бюджетом, с повышением пенсионного возраста, решение Венецианской комиссии. Вместо того, чтобы занятая этими вопросами, они пускают дымовую завесу, вызывая в прокуратуру Игоря Додона. Прокуроры должны заниматься Минздравом, правительством, ответственными за вакцинацию лицами, а не оппонентами Майи Санду»,- заявил вице- спикер парламента.

Напомним, что в ходе аудита Счетной палаты выявлены 7 тыс. случаев вакцинации просроченными препаратами. Кроме того, выявлены 71 тыс. записей в Реестре учета вакцинации, которые являются сомнительными в части выдачи сертификатов.

В Счетной палате также заявили, что Минздрав заблокировал доступ к данному реестру на два месяца.