ПСРМ – команда, которая и в будущем будет продвигать политику, ориентированную на изменение качества жизни и развитие страны. Об этом заявил социалист Влад Батрынча в ходе передачи на телеканале Primul in Moldova.

«Команда остаётся консолидированной. У нас новые планы. Мы одобрили амбициозную и хорошую программу. Движемся дальше», – сказал Батрынча.

Он отметил, что решение ПСРМ создать коллективный орган управления является премьерой в молдавской политике. По его словам, этому примеру должны последовать и другие партии.

«Это хороший пример для политических партий и всего общества. Нужно научиться работать в команде, принимать коллегиальные решения. Политическая борьба в Молдове должна вестись между программами, нужно проводить дебаты, развивать команды. Часто люди выбирают партию из-за одного человека. Пример – Майя Санду. Если исключить ее, то ПДС не существует. Нужно изменить качество молдавской политики, чтобы люди выбирали между командами и программами. Наша политическая программа – программа будущего, взгляд на развитие страны: сближение двух берегов Днестра, индустриализация, наука, технологии, все, что поменяет к лучшему жизнь людей», – заявил Батрынча.