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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 декабря 358603 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 декабря 358603 излечившихся
21 декабря
20:35 2021
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На сегодняшний день в стране 358603 человека прошли лечение и 9540 умерли от инфекции COVID-19.    

На 21 декабря в Молдове подтверждены  372983 случая заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 2288 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 8970 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1027 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 166 в крайне тяжелом состоянии(31 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

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