На сегодняшний день в стране 358603 человека прошли лечение и 9540 умерли от инфекции COVID-19.

На 21 декабря в Молдове подтверждены 372983 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2288 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 8970 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1027 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 166 в крайне тяжелом состоянии(31 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).