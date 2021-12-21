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Газета "Кишиневские новости"

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Почему граждане Молдовы критически оценивают помощь внешних партнеров

Почему граждане Молдовы критически оценивают помощь внешних партнеров
21 декабря
19:30 2021
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Власти Молдовы плохо управляют средствами, предоставленными внешними партнерами. Таково мнение каждого второго гражданина Молдовы, как показали результаты опроса IDIS Viitorul.

Авторы исследования задали вопрос: почувствовали ли люди пользу от внешнего финансирования. Внешняя помощь партнеров по развитию использовалась неэффективно и не привела к развитию считают 36,3 процента граждан, а почти 11 процентов уверены, что помощь должна быть более эффективной.

В то же время свыше 30 процентов заявили, что понятия не имеют о внешнем финансировании и только менее 10 процентов довольны управлением европейскими фондами.

Опрос проводился с 4 по 15 декабря. Выборка – 1055 человек. Погрешность -+3 процента

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