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Газета "Кишиневские новости"

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Майя Санду утвердила закон о повышении пенсионного возраста

Майя Санду утвердила закон о повышении пенсионного возраста
21 декабря
19:30 2021
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Президент страны Майя Санду промульгировала закон, который предусматривает увеличение пенсионного возраста. Указ об этом был подписан 13 декабря и опубликован на сайте администрации президента.

Напомним, что правящее большинство проголосовало за повышение пенсионного возраста. Согласно документу, теперь пенсия полагается при достижении 63 лет, а трудовой стаж должен составлять 34 года.

Напомним, что Майя Санду недавно заявила о том, что снижение пенсионного возраста станет нагрузкой для налогоплательщиков.

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