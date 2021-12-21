Президент страны Майя Санду промульгировала закон, который предусматривает увеличение пенсионного возраста. Указ об этом был подписан 13 декабря и опубликован на сайте администрации президента.

Напомним, что правящее большинство проголосовало за повышение пенсионного возраста. Согласно документу, теперь пенсия полагается при достижении 63 лет, а трудовой стаж должен составлять 34 года.

Напомним, что Майя Санду недавно заявила о том, что снижение пенсионного возраста станет нагрузкой для налогоплательщиков.