Экс-президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал появившиеся в СМИ информации о вызове его в генпрокуратуру. Почетный председатель ПСРМ сообщил о том, что официальных повесток с вызовом в надзорный орган ему не поступало.

«Теме «Энергоком», о которой идет речь, уже около 13 лет (с 2008-2009 гг.), она давно изучена и уже не актуальна, там нет абсолютно ничего сомнительного и компрометирующего в отношении меня лично. Такие попытки предпринимались и во время захвата государства Плахотнюком, и во времена АЕИ-1 и АЕИ-2, которые стремились «выжать» хоть что-нибудь из данного дела. Эта тема так же бессмысленна, как и обвинение в том, что я якобы незаконно занимал должность президента Шахматной федерации одновременно с должностью главы государства. Всё, однако, расставлено по своим местам, всё было по закону», – заявил Игорь Додон.

Лидер социалистов назвал вызов в прокуратуру — дымовой завесой в СМИ, призванной отвлечь людей от проблемы тарифов, провалов режима, высоких цен, антидемократических выборов в Бельцах и падения рейтинга PAS.

«Если кто-то думает, что такие шоу отвлекут людей от проблем бедности, повышения цен и тарифов, захвата государственных учреждений, то они сильно ошибаются.

Попытки запугать меня потерпят неудачу. Мы всегда готовы и будем готовы дать отпор узурпаторам и некомпетентным людям, даже если они сменили шкуру, но привычки их остались прежними», – заключил Игорь Додон.