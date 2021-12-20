Такого мнения придерживаются почти 60 процентов участников опроса, представленного IDIS Viitorul.

На втором месте в топе важных для Молдовы стран находится Румыния, за которую отдали свой голос 40,5 процентов опрошенных. На третьем – ЕС- 38,9 процентов. Украина расположилась на четвёртом – 32,4 процента, Германия – 30,6 процентов.

Опрос проводился с 4 по 15 декабря, выборка составила 1055 человек. Погрешность -+3 процента.