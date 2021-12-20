Администрация президента, которую возглавляет Майя Санду, получила символическую «двойку» от граждан за свою работу. Согласно соцопросу, представленного IDIS Viitorul, свыше 35 процентов граждан поставили Майе Санду оценку 2 по шкале от 1 до 10. Таким образом, администрация президента заняла первое место в рейтинге лузеров. На втором месте правительство ПДС Натальи Гаврилицы, которому 2 поставили 35 процентов граждан. На третьем расположился парламент. Количество граждан, поставивших 2 местным властям, ниже 1 процента.

Опрос проводился с 4 по 15 декабря, выборка составила 1055 человек. Погрешность -+3 процента.