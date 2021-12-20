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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Молдовы Майя Санду – лидер постыдного рейтинга лузеров

Президент Молдовы Майя Санду – лидер постыдного рейтинга лузеров
20 декабря
22:30 2021
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Администрация президента, которую возглавляет Майя Санду, получила символическую «двойку» от граждан за свою работу. Согласно соцопросу, представленного IDIS Viitorul, свыше 35 процентов граждан поставили Майе Санду оценку 2 по шкале от 1 до 10. Таким образом, администрация президента заняла первое место в рейтинге лузеров. На втором месте правительство ПДС Натальи Гаврилицы, которому 2 поставили 35 процентов граждан. На третьем расположился парламент. Количество граждан, поставивших 2 местным властям, ниже 1 процента.

Опрос проводился с 4 по 15 декабря, выборка составила 1055 человек. Погрешность -+3 процента.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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