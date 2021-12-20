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Газета "Кишиневские новости"

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Две трети граждан Молдовы готовы уехать из Молдовы

Две трети граждан Молдовы готовы уехать из Молдовы
20 декабря
22:25 2021
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Таковы данные опроса общественного мнения, представленного IDIS Viitorul.

Респондентов спросили: как бы они поступили при наличии реального шанса уехать из страны. 26,5 процентов респондентов ответили, что уехали бы навсегда, а 31,9 процентов – временно. Кроме того, каждый второй житель Молдовы видит будущее своих детей за пределами Молдовы.

Опрос проводился с 4 по 15 декабря, выборка составила 1055 человек. Погрешность -+3 процента.







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