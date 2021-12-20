Таковы данные опроса общественного мнения, представленного IDIS Viitorul.

Респондентов спросили: как бы они поступили при наличии реального шанса уехать из страны. 26,5 процентов респондентов ответили, что уехали бы навсегда, а 31,9 процентов – временно. Кроме того, каждый второй житель Молдовы видит будущее своих детей за пределами Молдовы.

Опрос проводился с 4 по 15 декабря, выборка составила 1055 человек. Погрешность -+3 процента.