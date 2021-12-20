Согласно опросу IDIS Viitorul, почти 46 процентов респондентов считают, что нынешний рост цен на газ обусловлен некомпетентными переговорами с российским поставщиком.

Ещё 33 процента опрошенных считает причиной роста тарифа политику России, а 13 процентов уверены в объективных причинах роста цен. В то же время, свыше 8 процентов граждан не смогли ответить на этот вопрос.

Опрос проводился с 4 по 15 декабря, выборка составила 1055 человек. Погрешность -+3 процента.