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Газета "Кишиневские новости"

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Граждане Молдовы обвиняют власти в росте цен на природный газ

Граждане Молдовы обвиняют власти в росте цен на природный газ
20 декабря
22:25 2021
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Согласно опросу IDIS Viitorul, почти 46 процентов респондентов считают, что нынешний рост цен на газ обусловлен некомпетентными переговорами с российским поставщиком.

Ещё 33 процента опрошенных считает причиной роста тарифа политику России, а 13 процентов уверены в объективных причинах роста цен. В то же время, свыше 8 процентов граждан не смогли ответить на этот вопрос.

Опрос проводился с 4 по 15 декабря, выборка составила 1055 человек. Погрешность -+3 процента.

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