ПСРМ является партией с наибольшим уровнем доверия граждан. Согласно соцопросу, представленному IDIS Viitorul, 35,8 процентов заявили, что доверяют и очень доверяют социалистам. На втором месте расположились коммунисты, которым доверяют 33,9 процентов респондентов. Правящая партия ПДС провались в доверии до 33,6 процентов. На четвёртом месте – партия Шор, которой доверяют 31,8 процентов. За ней следует Платформа DА -21,7 процентов.

Опрос проводился с 4 по 15 декабря, выборка составила 1055 человек. Погрешность -+3 процента.