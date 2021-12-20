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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове ПСРМ пользуется наибольшим доверием граждан

В Молдове ПСРМ пользуется наибольшим доверием граждан
20 декабря
22:20 2021
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ПСРМ является партией с наибольшим уровнем доверия граждан. Согласно соцопросу, представленному IDIS Viitorul, 35,8 процентов заявили, что доверяют и очень доверяют социалистам. На втором месте расположились коммунисты, которым доверяют 33,9 процентов респондентов. Правящая партия ПДС провались в доверии до 33,6 процентов. На четвёртом месте – партия Шор, которой доверяют 31,8 процентов. За ней следует Платформа DА -21,7 процентов.

Опрос проводился с 4 по 15 декабря, выборка составила 1055 человек. Погрешность -+3 процента.

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