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Газета "Кишиневские новости"

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Большинство граждан Молдовы недовольны развитием событий в стране

Большинство граждан Молдовы недовольны развитием событий в стране
20 декабря
11:50 2021
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Большинство граждан Молдовы считают, что положение дел в Молдове очень плохое. Согласно социологическому опросу, представленному IDIS Viitorul, 70 процентов респондентов заявили, что ситуация в стране неудовлетворительная. Данные опроса показывают, что только 20 процентов считают, что страна развивается в верном направлении.

Опрос проводился с 4 по 15 декабря, выборка составила 1055 человек. Погрешность -+3 процента.

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