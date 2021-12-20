Большинство граждан Молдовы считают, что положение дел в Молдове очень плохое. Согласно социологическому опросу, представленному IDIS Viitorul, 70 процентов респондентов заявили, что ситуация в стране неудовлетворительная. Данные опроса показывают, что только 20 процентов считают, что страна развивается в верном направлении.

Опрос проводился с 4 по 15 декабря, выборка составила 1055 человек. Погрешность -+3 процента.