Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло подвергается репрессиям со стороны режима, потому что он независим от партий, и от внешних сил. Об этом заявил в ходе съезда ПСРМ Игорь Додон.

«В вопросе о назначении генерального прокурора принципиальным было назначение человека независимого, как от политических партий, так и от внешних игроков, человека, который не был замешан в олигархических схемах, который обладает профессиональными и человеческими качествами.

Кандидатура г-на Стояногло не имела никакого отношения к политическим интересам. Новый прокурор должен был служить закону, а не какой-либо партии или группировке. То, как сейчас власть расправляется с Стояногло, лишний раз доказывает, что он соответствовал всем этим критериям. В процессе рейдерского захвата прокуратуры путем смещения генпрокурора использовались самые грязные методы, а контролируемая пресса широко демонстрировала свои манипулятивные способности», – заявил Игорь Додон.