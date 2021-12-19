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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: В Молдове произошел рейдерский захват генпрокуратуры

Игорь Додон: В Молдове произошел рейдерский захват генпрокуратуры
19 декабря
12:10 2021
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Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло подвергается репрессиям со стороны режима, потому что он независим от партий, и от внешних сил. Об этом заявил в ходе съезда ПСРМ Игорь Додон.

«В вопросе о назначении генерального прокурора принципиальным было назначение человека независимого, как от политических партий, так и от внешних игроков, человека, который не был замешан в олигархических схемах, который обладает профессиональными и человеческими качествами.

Кандидатура г-на Стояногло не имела никакого отношения к политическим интересам. Новый прокурор должен был служить закону, а не какой-либо партии или группировке. То, как сейчас власть расправляется с Стояногло, лишний раз доказывает, что он соответствовал всем этим критериям. В процессе рейдерского захвата прокуратуры путем смещения генпрокурора использовались самые грязные методы, а контролируемая пресса широко демонстрировала свои манипулятивные способности», – заявил Игорь Додон.

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