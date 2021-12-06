Скандальный законопроект об увеличении пенсионного возраста должен быть снять с обсуждения, так как он не прошел положенных при такого рода процедурах обсуждений. Об этом заявил депутат Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко в ходе пленарного слушания.

«Напомню, что после обращений граждан по инициативе ПСРМ пенсионный ценз был снижен до 57 и 62 лет, соответственно для женщин и мужчин. Подобного рода законопроекты должны пройти весь комплекс необходимых процедур – обсуждений с профсоюзами, предпринимателями, гражданским обществом. Ничего этого не было. С учетом данных аргументов и отсутствия аргументов авторов законопроекта предлагаем исключить его из повестки дня и вернуть в комиссию для обсуждения», – заявил Односталко.

Однако правящая ПДС предложение оппозиционного депутата не поддержала.