Министр труда Марчел Спатарь придерживается мнения о том, что в Молдове отпуск по уходу за ребенком является «атипично долгим». В ходе передачи на Radio Sputnik чиновник заявил, что выплаты из госбюджета пособия по уходу за ребенком не является устойчивым.

«Молдова – рекордсмен по самому длинному отпуску по уходу за ребенком. Мы знаем, что у нас есть проблема, но мы не решаем ее, а внедряем меру, которая компенсирует эту проблему. В то время как это негативно влияет и на женщин, потому что женщина, которая заботится три года о ребенке, сидит дома и спустя два года рожает еще ребенка. То есть она 5 лет не работает. Есть много матерей, которые получают пособие по уходу за ребенком, и одновременно работают, потому что закон не запрещает (…) Знаю случай, когда женщина получала пособие в течение 10 лет, не работая. Я не думаю, что это устойчивая ситуация с экономической точки зрения. Мы как экономика, как страна, должны платить эти пособия», – заявил министр труда.

Напомним, что в Молдове отпуск по уходу за ребенком составляет три года.