Четверг, 21 октября 2021, 20:34

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Невакцинированные медики лишены пособия в размере 16 тыс. леев

Невакцинированные медики лишены пособия в размере 16 тыс. леев
21 октября
17:55 2021
Версия для печати

В Молдове депутаты правящей ПДС поддержали предложение правительства: пособие в 16 тыс. леев отменено для невакцинированных медработников.

Сотрудники сферы здравоохранения, не прошедшие вакцинирование против COVID-19 и заболевшие на рабочем месте, не получат пособие в размере 16 тыс. леев. Соответствующий законопроект одобрили депутат ПДС по инициативе главы Минздрава Аллы Немеренко.

«Когда мы говорим о медиках, мы не можем убедить тех, кто у кого диплом университета или колледжа, и он лучше нас знает, что такое вакцинирование, у него есть научные доказательства, и он не может уклониться. То есть мы позволяем ему уклониться и платим за это?» – заявила Немеренко.

Против законопроекта выступили депутаты Блока коммунистов и социалистов и фракция Шор.

Напомним, что депутаты ПДС готовятся рассмотреть еще один законопроект, предусматривающей отмену выплаты пособий для семей скончавшихся медиков.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,39+0,15%
EUR20,25+0,06%
GBP24,02+0,04%
UAH0,66–0,10%
RON4,09+0,03%
RUB0,24–0,25%

Курсы валют в MDL на 21.10.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд