В Молдове депутаты правящей ПДС поддержали предложение правительства: пособие в 16 тыс. леев отменено для невакцинированных медработников.

Сотрудники сферы здравоохранения, не прошедшие вакцинирование против COVID-19 и заболевшие на рабочем месте, не получат пособие в размере 16 тыс. леев. Соответствующий законопроект одобрили депутат ПДС по инициативе главы Минздрава Аллы Немеренко.

«Когда мы говорим о медиках, мы не можем убедить тех, кто у кого диплом университета или колледжа, и он лучше нас знает, что такое вакцинирование, у него есть научные доказательства, и он не может уклониться. То есть мы позволяем ему уклониться и платим за это?» – заявила Немеренко.

Против законопроекта выступили депутаты Блока коммунистов и социалистов и фракция Шор.

Напомним, что депутаты ПДС готовятся рассмотреть еще один законопроект, предусматривающей отмену выплаты пособий для семей скончавшихся медиков.