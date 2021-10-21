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Газета "Кишиневские новости"

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Лидеры ПДС последние два месяца захватывают юстицию Молдовы

Лидеры ПДС последние два месяца захватывают юстицию Молдовы
21 октября
17:50 2021
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Такое заявление сделал депутат Блока коммунистов и социалистов Василе Боля во время слушаний в парламенте по вопросу об отставке министра юстиции. В то же время он уточнил, что ПДС переняла практику ЛДПМ, которая «в 2014 году поделила юстицию – мне прокуратуру, тебе Высшую судебную палату».

Депутат социалист отметил, что граждане покидают страну, а иностранные инвесторы обходят Молдову стороной из-за контролируемого правосудия.

«Почему не приходят инвесторы в Молдову, и почему из Молдовы бегут граждане? Представьте себе, что иностранный инвестор узнает, что министр юстиции вместе с каким-то Морарем управляет всеми событиями в сфере юстиции, арестовав Генерального прокурора. Именно по этой причине не приходят инвесторы, и уезжают граждане», – утверждает Василе Боля.

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