ЕС и США приняли единое решение отключить ряд российских банков от международной системы совершения платежей SWIFT, сообщает ВВС.

Первоначальное предложение представителей Штатов об отключении России от системы SWIFT было названо чрезмерным, однако стремительное развитие ситуации в Украине вынудило европейское сообщество действовать радикально. В общем заявлении США и ЕС говорится, что принятое решение направлено на дальнейшую изоляцию РФ от международной финансовой системы. SWIFT – это межбанковская система, позволяющая учреждениям из более чем 200 стран безопасно передавать информацию и осуществлять финансовые операции. В число банков, попавших под «блокирующие санкции», вошли «Открытие» и ПСБ. Заокеанские активы этих банков заморожены, их карты не будут работать за границей. Такие меры были согласованы представителями США, Великобритании, ЕС и Канады.