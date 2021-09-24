Голосование за кандидатуру народного адвоката было политическим, но хуже всего то, что правящая партия не только не признается в этом, а продолжает пудрить мозги людям.

Вот что, например, в социальной сети написал представитель одного из НПО Виктор Готишан.

«Унизили нашу интеллигенцию. Достаточно было сказать прямо и в лицо: да, это политическое голосование. Мы берем ответственность. Все.», – отметил Готишан.

Ему вторит и исполнительный директор ассоциации Promo-LEX Ион Маноле, который назвал действия ПДС «антидемократическими».