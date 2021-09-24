Граждане РМ критикуют ПДС за назначение «своих» людей на должности
24 сентября
18:00 2021
Голосование за кандидатуру народного адвоката было политическим, но хуже всего то, что правящая партия не только не признается в этом, а продолжает пудрить мозги людям.
Вот что, например, в социальной сети написал представитель одного из НПО Виктор Готишан.
«Унизили нашу интеллигенцию. Достаточно было сказать прямо и в лицо: да, это политическое голосование. Мы берем ответственность. Все.», – отметил Готишан.
Ему вторит и исполнительный директор ассоциации Promo-LEX Ион Маноле, который назвал действия ПДС «антидемократическими».