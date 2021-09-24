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Газета "Кишиневские новости"

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Граждане РМ критикуют ПДС за назначение «своих» людей на должности

Граждане РМ критикуют ПДС за назначение «своих» людей на должности
24 сентября
18:00 2021
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Голосование за кандидатуру народного адвоката было политическим, но хуже всего то, что правящая партия не только не признается в этом, а продолжает пудрить мозги людям.

Вот что, например, в социальной сети написал представитель одного из НПО Виктор Готишан.

«Унизили нашу интеллигенцию. Достаточно было сказать прямо и в лицо: да, это политическое голосование. Мы берем ответственность. Все.», – отметил Готишан.

Ему вторит и исполнительный директор ассоциации Promo-LEX Ион Маноле, который назвал действия ПДС «антидемократическими».

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