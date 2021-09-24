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Газета "Кишиневские новости"

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Как депутата ПДС задержали в Румынии за контрабанду сигарет

Как депутата ПДС задержали в Румынии за контрабанду сигарет
24 сентября
17:55 2021
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Депутат ПДС Олег Канациу пойман на контрабанде румынскими таможенниками. Об этом пишет телеграм-канал Insider, опубликовавший протоколы, составленные румынскими властями.

Так, согласно документам, инцидент имел место 9 сентября 2021 года на КПП Оанча. В объяснительной, подписанной депутатом ПДС, указывается, что он не знал требования законодательства соседней страны. Источники не сообщают, как Канациу прошел молдавскую таможню.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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