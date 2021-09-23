Почему депутатов ПДС называют машиной для голосования
ПДС, назначившая еще одну «двоюродную сестру» Майи Санду на публичную должность, на самом деле выполняет роль машины для голосования, так политолог Дионис Ченушэ прокомментировал избрание на должность омбудсмена Натальи Молошаг – бывшего адвоката Майи Санду.
Он назвал ее «омбудсменом Майи Санду» и задается вопросом «сколько двоюродных сестер/братьев» еще найдется у президента Молдовы и достаточно ли их для того, чтобы покрасить всю страну в желтый цвет.
«Эта тема обсуждалась, и я рассказал коллегам (по время командировки в Брюссель) о том, что делает власть тандема Санду-ПДС.
Вместо того, чтобы заполнить важные позиции на основе безупречных конкурсов и выровнять ситуацию, предоставив должности оппозиции, ПДС внедряет собственных людей на все должности. Профессионализм менее значим, если ты «двоюродная сестра Майи Санду», тогда автоматически являешся приемлемой кандидатурой.
В это же время министр иностранных дел Попеску в Нью Йорке встречается с представителями Совета Европы и просит помощь для укрепления правового государства (…) Сегодняшнее голосование в парламенте (как и способ избрания руководства ЦИК – не от оппозиции) –это противоположность того, что власть представляет на международных форумах или двусторонних встречах», – написал политолог.