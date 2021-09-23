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Газета "Кишиневские новости"

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Почему депутатов ПДС называют машиной для голосования

Почему депутатов ПДС называют машиной для голосования
23 сентября
22:10 2021
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ПДС, назначившая еще одну «двоюродную сестру» Майи Санду на публичную должность, на самом деле выполняет роль машины для голосования, так политолог Дионис Ченушэ прокомментировал избрание на должность омбудсмена Натальи Молошаг – бывшего адвоката Майи Санду.

Он назвал ее «омбудсменом Майи Санду» и задается вопросом «сколько двоюродных сестер/братьев» еще найдется у президента Молдовы и достаточно ли их для того, чтобы покрасить всю страну в желтый цвет.

«Эта тема обсуждалась, и я рассказал коллегам (по время командировки в Брюссель) о том, что делает власть тандема Санду-ПДС.

Вместо того, чтобы заполнить важные позиции на основе безупречных конкурсов и выровнять ситуацию, предоставив должности оппозиции, ПДС внедряет собственных людей на все должности. Профессионализм менее значим, если ты «двоюродная сестра Майи Санду», тогда автоматически являешся приемлемой кандидатурой.

В это же время министр иностранных дел Попеску в Нью Йорке встречается с представителями Совета Европы и просит помощь для укрепления правового государства (…) Сегодняшнее голосование в парламенте (как и способ избрания руководства ЦИК – не от оппозиции) –это противоположность того, что власть представляет на международных форумах или двусторонних встречах», – написал политолог.

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