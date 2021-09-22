Нынешняя власть блокирует российскую вакцину. Об этом заявил лидер ПСРМ Игорь Додон.

Он убежден, если бы Sputnik V доставили в Молдову, уровень вакцинации был бы выше.

«Нужно обеспечить гражданам все виды вакцин. Знаю, что российские партнёры готовы предоставить 700 тыс. доз Sputnik V. Люди ждут именно эту вакцину, потому что доверяет ей»,- заявил Додон.

Лидер социалистов отметил, что он пока не вакцинировался, так как у него высокий уровень антител. Он сказал, что вакцинируется Sputnik V.