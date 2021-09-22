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Газета "Кишиневские новости"

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Правящая ПДС не будет исполнять обещания Майи Санду гражданам

Правящая ПДС не будет исполнять обещания Майи Санду гражданам
22 сентября
14:25 2021
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Это продемонстрировали в очередной раз депутаты ПДС 22 сентября, когда фракция Блока коммунистов и социалистов предложила внести в повестку заседания постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам инициативу об освобождении граждан от таможенных и налоговых льгот при ввозе в страну имущества личного пользования.

Поясним, что это одно из обещаний, которые Санду давала во время предвыборной кампании. Однако представители ПДС выступили против, мотивируя отказ тем, что “нет заключения правительства”. В ответ на это депутат БКС Петру Бурдужа отметил, что заключения правительства нет ни по одному из включённых в повестку проектов.

«Это что, двойные стандарты?» – резонно спросил Бурдужа. Однако вразумительного ответа на свой вопрос он так и не дождался.

Ни это, ни другие предложение представителей Блока коммунистов и социалистов не были поддержаны депутатами ПДС.

Источник: aif.md

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