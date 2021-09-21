Инициатива ПДС о повышении пенсионного возраста для сотрудников силовых структур спровоцировала возмущение в рядах полицейских. Председатель ассоциации женщин-полицейских Кристина Скимбов написала в социальной сети о том, что перед тем как принимать подобное решение, необходимо понять в каких условиях работают правоохранители. Больше того, Скимбов поинтересовалась – знают ли власть имущие, какова продолжительность жизни полицейского.

«Разве будет проведен реальный анализ влияния этих поправок? Или проснемся с уже проголосованным законом? Наблюдается дефицит профессиональных сотрудников. Когда рядовые граждане празднуют, у сотрудников силовых структур отдыха нет из-за простой причины – нужно работать. Когда выходишь из комиссариата утром на вызов и возвращаешься на другой день. Возвращаешься с задержанными, которых надо «отправить под арест»… когда кушаешь случайно, а «Петровская слобода» является самым вкусным кофе. Когда в обычный день уже в 7 на работе, а вечер всегда различный. Но на бумаге, официально и согласно Трудовому кодексу у нас «40 рабочих часов в неделю». (….) Думаю, что только те, кто начал работать с самого начала, на «земле», а не в мягких креслах, поймут, что не может идти речи о равенстве. (…) Кто-то делал анализ, какова продолжительность жизни сотрудника полиции после пенсии? Где они оказываются после выхода на пенсию? Прошу, не приводите примеры тех, кто отсиживался в мягких креслах. Желающие могут прийти и поработать хотя бы 10-15 лет в одной из этих структур, вакантные места есть», – с возмущением написала Кристина Скимбов.