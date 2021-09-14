Министр здравоохранения Алла Немеренко жестко ответила представителям театров и концертных залов, которые требовали позволить им работать пусть и не на полную мощность, но без обязательного предоставления тестов или сертификатов о вакцинации. В ходе телепередачи на телеканале Pro TV Немеренко призвала их не жаловаться на высокие цены на тесты.

«Организаторы спектаклей и концертов не должны рассматривать эти ограничения через призму этого дорогого сертификата. У нас многие уже переболели, есть много вакцинированных и, таким образом, мы мотивируем других вакцинироваться. У нас заполненность в залах может быть на уровне 75%. Не нужно смотреть на эту проблему через призму соотношения цена теста/цена билета. Есть и другие способы преодолеть эту проблему», — заявила Немеренко.

Напомним, что с 11 сентября доступ на спектакли, концерты и фестивали для совершеннолетних лиц возможет только при предъявлении сертификата о вакцинации или негативного теста на COVID-19.