Раду Мариан признал провал в управлении ценами на нефтепродукты. В интервью радиостанции Europa Liberă парламентарий заявил, что власти выступали в роли пожарного, когда на рынке наблюдался топливный кризис. В то же время Мариан перестал утверждать, что бензин и солярка дорожают из-за «схем», как это делал во время избирательной кампании. Теперь он винит международные котировки.

«Эти подорожания, которые мы наблюдаем сегодня на международных рынках, отразились бы и в рамках предыдущего законодательства. Хорошая сторона вопроса в том, что когда начнется падение котировок, это сразу повлияет на местный рынок. В этом состоит идея проекта, мы хотели привнести больше транспарентности.

Есть максимальная наценка, в нормальных условиях на нормальном рынке компании должны пытаться конкурировать ниже этого лимита. К сожалению, этого не происходит, компании очень алчные. Это системные проблемы, которые нужно решать посредством Совета по конкуренции, и я надеюсь, что мы скоро сменим там руководство. И второе: Мы готовим более комплексный законопроект, который будет более жестко регламентировать расходы», – заявил Мариан.

Напомним, что после того как депутаты ПДС изменили закон о нефтепродуктах НАРЭ ежедневно устанавливает максимальный размер цен. С тех пор бензин и дизтопливо дорожают ежедневно.