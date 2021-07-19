Президент страны Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства Молдовы 33 иностранцам, половина из которых выходцы из Сирии.

Остальные новоявленные граждане Молдовы родом из Турции – 5 человек, из Украины и России – по 3 и по одному из Ливии, Йемена, Казахстана, Кувейта и Судана, Румынии и Афганистана.

Напомним, что в начале мая президент Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства еще 32 иностранцам, большинство из которых также из Сирии.