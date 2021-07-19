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Газета "Кишиневские новости"

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Зачем Майя Санду заселяет Молдову сирийцами

Зачем Майя Санду заселяет Молдову сирийцами
19 июля
21:52 2021
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Президент страны Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства Молдовы 33 иностранцам, половина из которых выходцы из Сирии.

Остальные новоявленные граждане Молдовы родом из Турции – 5 человек, из Украины и России – по 3 и по одному из Ливии, Йемена, Казахстана, Кувейта и Судана, Румынии и Афганистана.

Напомним, что в начале мая президент Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства еще 32 иностранцам, большинство из которых также из Сирии.

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