По словам Алексея Арестовича, Украина пересмотрит свой геополитический вектор, если пророссийские настроения в Европе и США будут усиливаться с акцентом на сдачу украинских интересов.

Украина будет вынуждена переориентировать свои интересы на Восток, если в Евросоюзе и США будет усиливаться влияние российских лоббистов и будет реализована политика сдачи украинских интересов.

Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович на телеканале “Дом”.

По его словам, Евросоюз неоднороден в вопросе взаимоотношений с Россией. В частности, Германия продолжает лоббировать российский газопровод “Северный поток-2”. А в конце июня Франция и Германия инициировали встречу лидеров ЕС с Владимиром Путиным, однако это предложение не поддержали ряд стран.

Также в вопросе по России раскололась политическая элита США, считает Арестович.

“И западная элита, военно-политическое руководство Запада раскололось. Потому что даже в Соединенных Штатах в окружении президента Байдена есть люди, которые хотели бы, как они говорят, нормализации отношений с Россией”, – сказал Арестович.

Он добавил, что “нормализация” отношений западных стран с РФ может оказаться “очень неприятной для Украины”.

“Учитывая предыдущий опыт, как быстро и аккуратно Запад сдал Афганистан, который 20 лет поддерживал, а потом за неделю сдал”, – напомнил Арестович.

Также он отметил, что стоит учитывать противостояние между Россией и США, а также Китаем и США.

“Страх некоторых лиц на Западе перед Китаем настолько велик, что они хотят перетянуть Российскую Федерацию на сторону Запада, даже ценой навязывания Украине российского варианта решения российско-украинского конфликта… И очень многие силы на Западе считают, что это невеликая цена: пожертвовать украинскими интересами. Не до конца, конечно, дав какие-то компенсации, дав какие-то гарантии, но поделить сферу влияния на Украину между Евросоюзом и Россией, например, и лишить нас права на собственную историческую судьбу”, – отметил Арестович.

При этом он добавил, что в ЕС, США и в целом в мире есть часть элит, которая занимает украинскую сторону, в частности, выступая против “Северного потока-2”, против навязывания Украине российского варианта выполнения Минских соглашений.

“Есть Британия, есть Турция. Звонок президента был лидеру Китая – это еще одна ось, с которой мы можем сбалансировать наши отношения. Намечается большое азиатское турне президента”, – отметил Арестович.

По мнению спикера украинской делегации в ТКГ, если пророссийские настроения в Европе и на Западе будут усиливаться с акцентом на сдачу украинских интересов, то Украине ничего не останется, как пересмотреть свой геополитический вектор.

“И общий месседж такой, как мне кажется, – если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их доли, то мы развернемся на Восток, и так перебалансируем нашу позицию. Поэтому в международной политике Украина находится на грани фола”, – подчеркнул Арестович.

Он уточнил, что в “развороте на Восток” он подразумевает выстраивание системы отношений с Китаем, Вьетнамом, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром и другими странами.

“Которые имеют и финансовый, и политический ресурс для того, чтобы не дать Украину десубъектизировать, то есть, лишить ее исторической судьбы, субъектности, как хочется многим на Западе, заплатив цену за нормализацию отношений с Россией и перетягивание ее в борьбе с Китаем на свою сторону. Это огромная ловушка, опасная. Сейчас против нее идет борьба. Президент борется за субъектность Украины”, – подытожил Арестович.