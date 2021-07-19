В НАРЭ заявили, что подорожание топлива в последние несколько дней связано с ценовой конъюнктурой на внешнем рынке, где котировки бензина увеличились на 567 леев за тонну, дизтоплива – на 209 леев, а сжиженного газа- на 991 лей, что и отразилось на цене для молдавских потребителей.

Тем не менее, в ведомстве потребовали у участников рынка предоставить дополнительную информацию для проверки.

Напомним, что за последние три дня бензин дорожал три раза. По состоянию на 19 июля его цена составляет 20,40 леев.