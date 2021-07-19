Вторник, 20 июля 2021, 04:53

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Как в НАРЭ объяснили, почему топливо подорожало три раза за три дня

Как в НАРЭ объяснили, почему топливо подорожало три раза за три дня
19 июля
21:51 2021
Версия для печати

В НАРЭ заявили, что подорожание топлива в последние несколько дней связано с ценовой конъюнктурой на внешнем рынке, где котировки бензина увеличились на 567 леев за тонну, дизтоплива – на 209 леев, а сжиженного газа- на 991 лей, что и отразилось на цене для молдавских потребителей.

Тем не менее, в ведомстве потребовали у участников рынка предоставить дополнительную информацию для проверки.

Напомним, что за последние три дня бензин дорожал три раза. По состоянию на 19 июля его цена составляет 20,40 леев.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,930,00%
EUR21,14–0,02%
GBP24,51–0,01%
UAH0,660,00%
RON4,29–0,02%
RUB0,24+0,01%

Курсы валют в MDL на 20.07.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд