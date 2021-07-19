Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу в Мариуполь на допрос, прибыть чиновник должен в 9.00, 20 июля, сообщает «Страна».

Повестку подписал младший лейтенант, следователь Тарас Бутенко. Шойгу обвиняют в «Создании непредусмотренных законом военизированных формирований, что привело к гибели людей». Дело завели еще в 2014 году. Такую же повестку направили и российскому предпринимателю Константину Малофееву, который финансово помогал повстанцам. Также в 2016-м в Киеве было открыто еще одно дело в отношении Шойгу «за совершение особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и гражданской безопасности, мира и международного правопорядка». Был выдан даже ордер на задержание министра. Теперь в Киеве гадают: прибудет ли во вторник Шойгу в Мариуполь, и если да, то на чем и в сопровождении кого? Средством передвижения, вероятно, может стать танк, в походной колонне из нескольких дивизий.