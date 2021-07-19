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Газета "Кишиневские новости"

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Тихановская отказывается от претензий на президентство в Беларуси

19 июля
16:51 2021
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Бывший кандидат в президенты, а теперь лидер оппозиции Светлана Тихановская, добралась до США, сообщает «Белорусский партизан».

За океаном она дала интервью изданию The National Interest. «С помощью Байдена мы победим» – основаная мысль, которую Тихановская попыталась донести до американской аудитории. Своего оппонента – Александра Лукашенко – она назвала «марионеткой» в руках России. При этом бывший кандидат в президенты уточнила: «Мы не ищем врагов». Тихановская заране заявила, что в следующих выборах главы государства участвовать не будет, она готова лишь стать для соотечественников «моральным авторитетом».

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