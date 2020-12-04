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Газета "Кишиневские новости"

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ПСРМ требует отменить тайное соглашение с компанией из США

04 декабря
17:21 2020
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Депутаты ПСРМ начнут процедуру по аннулированию контракта, подписанного правительством Филипа, по которому американская компания получила эксклюзивное право на разведку месторождений нефти и газа на 40% территории Молдовы. Об этом заявил социалист Раду Мудряк в ходе брифинга для прессы.

«В 2017 году ПСРМ требовало слушаний правительства по интересной теме – сдаче в концессию 40% территории Молдовы компании «Frontera Resources International». Это была тайная, нетранспарентная процедура. Не было обсуждений с гражданами страны, а все закончилось тайным соглашением. Мы начинаем процедуру по аннулированию этой концессии», – заявил Мудряк.

Напомним, что правительство Филипа передало американской компании «Frontera Resources International» право на геологическую разведку (нефть, природный газ) на 40% территории страны. Срок действия соглашения – 40 лет. Компания «Frontera Resources International» обязалась инвестировать 6 млн долларов США в первые пять лет и 50-100 млн в случае обнаружения и добычи полезных ископаемых.

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