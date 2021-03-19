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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 марта 185105 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 марта 185105 излечившихся
19 марта
19:27 2021
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На сегодняшний день в стране 185105 человек прошли лечение и 4501умер от инфекции COVID-19.  

На 19 марта в Молдове подтверждены 212568 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 11666 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 20602 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4488 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 336 в крайне тяжелом состоянии (72 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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