На сегодняшний день в стране 185105 человек прошли лечение и 4501умер от инфекции COVID-19.

На 19 марта в Молдове подтверждены 212568 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 11666 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 20602 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4488 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 336 в крайне тяжелом состоянии (72 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).