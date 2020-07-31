Недавно известные инфлюенсеры Кайли и Кендалл Дженнер оказались в числе тех звезд Инстаграма, кто рекламировал подделку беспроводных наушников AirPods, передают BBC.

У знаменитостей на двоих 322 млн подписчиков. Любая публикация на аудиторию подобного масштаба может запросто поднять продажи того или иного продукта. Однако, по мнению компании Apple, наушники-клоны нарушают право об интеллектуальной собственности. Apple собирается принять меры против инфлюенсеров, которые «одобрили» покупку поддельной продукции. Станет ли компания подавать на семейство Дженнер в суд не известно. Кайли и Кендалл Дженнер отказались комментировать ситуацию.

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