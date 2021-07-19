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Газета "Кишиневские новости"

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Санду проведет два дня в Батуми

19 июля
16:42 2021
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Сегодня, 19 июля, в Грузии, в городе Батуми, проходит 17-я Международная конференция, в ней принимают участие: молдавский президент Майя Санду, украинский – Владимир Зеленский и грузинский – Саломе Зурабишвили.

Первая часть мероприятия названа «Три государства – один выбор: Грузия, Молдова и Украина в движении». Президенты этих стран будут обсуждать возможность более тесного сотрудничества между Киевом, Кишиневом и Тбилиси. Вторая часть конференции – «Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона». Пройдет она под руководством главы Евросовета Шарля Мишеля. За ходом мероприятия можно будет наблюдать в режиме онлайн. Майя Санду будет в Батуми два дня и проведет еще личные встречи с главами Грузии и Украины.

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