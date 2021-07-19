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Газета "Кишиневские новости"

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Каток «декоммунизации» добрался до Рени

19 июля
16:41 2021
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В городе Рени, Одесской области, намерены провести «декоммунизацию» названий улиц, сообщает «Думская».

Мэр Игорь Плехов предложил по этому случаю организовать общественные слушания. Предлагается улицу Октябрьскую назвать Осенней, Интернациональную – Европейской, Парижской коммуны просто Парижской, Пионерскую – Мирной, Пролетарскую – Базарной, Краснофлотскую – Дунайской, Островского – Корабельной. Свои предложения жители города могут отправлять по электронной почте на адрес мэра Рени. Слушания о переименовании пройдут 10 сентября. С мая 2015 года на Украине действует закон «об осуждении нацистского и коммунистического режимов», он предполагает смену названий множества городов и улиц. Был составлен список из 520 исторических личностей, имена которых должны исчезнуть из географических названий.

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