Вчера, 18 июля известный предприниматель Вячеслав Платон оставил пределы родной Молдовы и отправился в Лондон, где намерен попросить политическое убежище.

Само по себе для страны это уже событие, причем с привкусом скандала. Бизнесмена обвиняли в причастности к краже миллиарда из трех банков, но 8 июня этого года его оправдали. Кишиневский суд рассматривает еще два уголовных дела, по которым Платон проходит обвиняемым. Поэтому, полагают некоторые политики, в отношении предпринимателя должен был действовать запрет на выезд из Молдовы. Сергей Литвиненко, депутат от Партии «Действие и солидарность», в социальных сетях по этому поводу написал: «Не знаю, какие объяснения генпрокурор найдет на этот раз, но почти уверен, что все произошло с его согласия. Люди, которые позволяют преступникам (решения о его виновности суд не принимал, ред.) мирового масштаба беспрепятственно бежать из страны, не могут априори реформировать судебную систему и бороться с коррупцией». Депутат от платформы «Достоинство и правда» Инга Григориу также написала в социальных сетях, что Платон «должен предстать перед судом». Недавно государство взяло под контроль страховую кампанию, в которой у предпринимателя была доля, возможно, поэтому он махнул в Великобританию, ничего ценного в Молдове у него не осталось. Ранее Платон заявил, что у него есть заначка в 60 миллионов долларов, которые он заработал на торговле электроэнергией и газом.