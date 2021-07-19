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Газета "Кишиневские новости"

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Гросу сделал свое дело, Гросу может отдохнуть

Гросу сделал свое дело, Гросу может отдохнуть
19 июля
16:21 2021
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После не очень утомительной предвыборной кампании, временный председатель Партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу решил отдохнуть.

Местом для релаксации он выбрал пятизвездочный отель на турецкой Ривьере Pine Beach Belek. В нем одних ресторанов пять штук, а баров вообще – одиннадцать. Есть, где оттянуться. Правда, всего несколько дней назад Игорь Гросу в эфире телеканала ProTV, морща лоб и делая умное лицо, рассуждал о том, что новоизбранным депутатам надо много работать, а потому, уже в августе они примутся за законотворчество. И самое главное – необходимо как можно быстрее сформировать правительство, ради этого Гросу призвал коллег отказаться от отпуска. Ранее портал NewEurope опубликовал материал, в котором сообщается: по различным каналам из Европы перед парламентскими выборами Партия «Действие и солидарность» получила 56 миллионов евро. Журналисты ссылаются на источники в спецслужбах Германии. Возможно, Гросу какую-то часть этих денег и решил потратить в Турции.

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